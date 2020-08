2019 wurden 7.007 Tonnen Altlampen zurückgenommen

Dies sei eine Steigerung um rund 5% gegenüber dem Vorjahr mit 6.663 Tonnen. Der Anstieg basiere auf einer Zunahme der Abholanordnungen des Elektro-Altgeräte Registers (ear) für Systemteilnehmer als auch einer leichten Steigerung in der ergänzenden Sammlung im Handel, der Industrie und der Entsorgungswirtschaft.

Berücksichtige man die veröffentlichten Zahlen des Elektro-Altgeräte Registers, so ergebe dies eine Sammelmenge in Deutschland von 8.332 Tonnen für 2019. Diese rechnerisch ermittelte Menge basiere auf der Lightcycle Rücknahme und Angaben des Elektro-Altgeräte Registers zur Jahresstatistik für 2019 bei Lampen (Kategorie/ Sammelgruppe 3) bzgl. Output der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (Eigenvermarktung), Vertreiber Output, b2b Output und Output der Abholkoordination. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einer gewichtsbasierten Steigerung von rund 1,2%. Durch die Miniaturisierung der Leuchtmittel über die letzten Jahrzehnte liege der stückbezogene Zuwachs leicht höher.

„Die Rücknahmemenge an Altlampen ist trotz starker Marktveränderungen in Deutschland auf hohem Niveau stabil geblieben. Dies ist nicht zuletzt auf das Engagement der Hersteller des Rücknahmesystems Lightcycle zurückzuführen. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern im Handel und in der Entsorgungswirtschaft zeigen wir, wie flächendeckende Rücknahme mit System für eine Kreislaufwirtschaft funktionieren kann“, so Stephan Riemann, Geschäftsführer von Lightcycle.