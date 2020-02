GKV: Kluge Schritte zu mehr Nachhaltigkeit statt Verbotsorgie

Die vorgetragenen Forderungen der Organisationen sind nach Überzeugung des Gesamtverbandes Kunststoffverarbeitende Industrie überwiegend nicht geeignet, um einen Beitrag zur Debatte über Kunststoffe und Ressourcen- effizienz leisten zu können. Vielmehr liefen die Forderungen Gefahr, den begonnenen Weg zum Ausbau der nachhaltigen Ressourcen- und Kreislaufwirtschaft mit Kunststoffen durch Verunsicherung und einen Mangel an Planungs- und Rechtssicherheit für die Wirtschaft zu gefährden.

„Sich mit bekannten Problemen und Vorurteilen am Werkstoff Kunststoff abzuarbeiten und in großer Zahl neue Beschränkungen und Verbote zu fordern, stellt keinen geeigneten Beitrag zu einer seriösen Diskussion über kluge Schritte zu einer nachhaltigeren und klimaverträglichen Lebensweise dar. Zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme hätte gehört, auch die erheblichen Vorteile von Kunststoffprodukten in der Nutzenphase für Menschen und Umwelt zu benennen. Gleichwohl bleiben wir natürlich gesprächsbereit“, so Dr. Oliver Möllenstädt, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes Kunststoff- verarbeitende Industrie (GKV).

Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) kommentiert die Forderungen von Organisationen an die Bundesregierung wie folgt: