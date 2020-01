PET to PET Recycling meldet Rekord

Nach eigenen Angaben hat die PET to PET Recycling Österreich GmbH 2019 mehr als 26.300 Tonnen PET-Material recycelt, das entspricht rund 1,1 Milliarden PET-Flaschen und einer Steigerung um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im abgelaufenen Jahr sei die Waschanlage für PET-Flakes komplett überholt und damit auf den neuesten technologischen Stand gebracht worden. Dadurch sei einerseits die Qualität des Recyclats weiter erhöht sowie andererseits die Durchsatzleistung nochmals signifikant gesteigert worden.

„Gerade im Hinblick auf die wachsende Nachfrage ist dies für uns äußerst wichtig. Schließlich erhöhen Österreichs Getränkehersteller beständig den Recyclat-Anteil bei neuen PET-Flaschen, einige bestehen bereits zu 100 % aus Recyclat“, erklärt PET to PET-Geschäftsführer Christian Strasser.

Auch 2020 sollen mit dem Ausbau der Manipulationsflächen sowie der Erweiterung der Granulierungsanlage die Kapazitäten weiter ausgeweitet werden.

Schon heute sei die Sammelmoral in Österreich sehr hoch. Drei von vier PET-Flaschen würden aktuell im richtigen Abfall bzw. Wertstoffbehälter landen und umweltgerecht recycelt. Doch es gebe noch Luft nach oben. „Wir bitten die Bevölkerung weiter um ihre volle Unterstützung, um wirklich alle gebrauchten PET-Flaschen wiederverwerten zu können. Wir wollen jede PET-Flasche zurück. Nur so können wir den äußerst hochwertigen Verpackungsstoff Polyethylenterephthalat – kurz PET – möglichst lange im Kreislauf halten und im Sinne zukünftiger Generationen Ressourcen schonen“, so Strasser.