Henkel baut Partnerschaft mit Plastic Bank aus

Die Partnerschaft besteht seit 2017 und soll nun ausgebaut werden: Henkel will Projekte in Haiti, Indonesien und auf den Philippinen sowie den Bau von mehr als 400 Plastic Bank-Sammelstellen in Ägypten unterstützen. Allein im Jahr 2020 will das Unternehmen mehr als 600 Tonnen des recycelten Materials – sogenanntes Social Plastic – in seinen Verpackungen einsetzen.

Seit Start der Zusammenarbeit hat Plastic Bank mit Hilfe von Henkel mehrere Sammelstellen in Haiti eröffnet. Darüber hinaus unterstützte Henkel die Organisation beim Aufbau einer Lieferkette, um die gesammelten Kunststoffabfälle zu recyceln und wieder in die Wertschöpfungskette zu integrieren. In diesem Jahr hat HenkelKosmetikprodukte und Wasch- und Reinigungsmittel auf den Markt gebracht, deren Verpackungen aus bis zu 50 Prozent Social Plastic bestehen. Insgesamt hat das Unternehmen mehr als 200 Tonnen Social Plastic verarbeitet.

Die Verfügbarkeit von Social Plastic als Ressource für die Herstellung von Verpackungen soll weiter erhöht werden. Durch den Aufbau einer Sammel-Infrastruktur in Ägypten mit rund 400 Sammelstationen werden zusätzliche Kapazitäten von bis zu 5.000 Tonnen pro Jahr geschaffen. Das entspricht einer Milliarde Flaschen über den Zeitraum von fünf Jahren.