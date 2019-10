Höfken: „Große Beteiligung am BecherBonus ist ein Erfolg“

„Bereits mehr als 560 Bäckereien, Cafés, Restaurants oder Tankstellen aus ganz Rheinland-Pfalz nehmen an unserer im Mai gestarteten Initiative, dem BecherBonus, teil – von großen Ketten über Handelsunternehmen bis zu kleinen Geschäften. Das ist ein Erfolg für den Umweltschutz und hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken heute in einem Fachgeschäft des Bäckereiunternehmens „Die Lohner’s“ in Mayen. Der Besuch war die dritte Station ihrer Mehrwegtour durch Rheinland-Pfalz, während der die Ministerin beispielhafte Einrichtungen besucht, die sich für Abfallvermeidung einsetzen.

Eigener Kaffeebecher – kleinerer Preis

„Die Lohner’s“ beteiligen sich mit 150 Fachgeschäften am BecherBonus. Seit September erhalten Kundinnen und Kunden bei allen Heißgetränken einen Rabatt von 20 Cent. Einzige Voraussetzung laut Ministerium: Sie müssen einen eigenen Mehrwegbecher mitbringen. „Das familiengeführte Bäckereiunternehmen hat sich außerdem zum Ziel gesetzt, energie- und ressourcenschonend zu backen. Damit tragen Sie zum Klimaschutz bei und setzen mit der Teilnahme am BecherBonus ein wichtiges Zeichen gegen Landschaftsvermüllung und Abfallberge“, führte Höfken an und dankte dem Unternehmen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich.

Alle am BecherBonus teilnehmenden Verkaufsstellen erhalten vom rheinland-pfälzischen Umweltministerium kostenlos Informationsmaterial, damit sie in ihren Geschäften auf das Rabattsystem aufmerksam machen können. „Wir sind froh, dass wir hier mit so prominenter Unterstützung diese Kampagne bei uns nochmals ‚anschieben‘ können, um somit noch weitere Kundinnen und Kunden für eine Unterstützung begeistern zu können“, so Helmut Moll, Geschäftsführer von „Die Lohner’s“.

Gemeinsam Abfall reduzieren

Die Einführung des BecherBonus in Rheinland-Pfalz sei der erste Schritt gewesen, um Bürgerinnen und Bürger für das Thema Mehrweg zu sensibilisieren, betonte die Ministerin. „Damit künftig noch mehr Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer zum Einsparen von Einwegbechern motiviert werden, haben wir gemeinsam mit mittlerweile 30 Kooperationspartnern die landesweite Mehrwegkampagne ‚Müll nicht rum – #borgs dir‘ gestartet, die zahlreiche Mehrweginitiativen von Kommunen und Unternehmen unter einer Dachmarke bündelt – so auch unseren BecherBonus“, sagte Höfken.

Herzstück der Kampagne ist die neue Webseite www.muellnichtrum.rlp.de, die über verschiedene Mehrwegsysteme für Heißgetränke in Rheinland-Pfalz informiert. Mittels einer Karte können Bürgerinnen und Bürger mit einem Klick erfahren, welches Rabatt- oder Pfandsystem sich in ihrer Nähe befindet und in welchen Cafés, Bäckereien oder Tankstellen der eigene Mehrwegbecher befüllt wird oder sich ein Pfandbecher wieder eintauschen lässt.

15 Minuten im Gebrauch – 450 Jahre in der Umwelt

Die Müllberge, die durch Einwegbecher für Kaffee oder Tee jährlich entstehen, sind groß: 320.000 Becher werden allein in Deutschland pro Stunde weggeworfen, was 40.000 Tonnen Müll und rund 84.000 Tonnen CO2 jährlich entspricht. „Das wollen wir mit unserer Mehrwegkampagne ‚Müll nicht rum – #borg‘s dir‘ ändern“, erklärte Höfken. Denn Plastik in der Umwelt zersetzt sich in immer kleinere Teile und ist in Form von Mikroplastik bis zu 450 Jahre nachweisbar. „Der schnelle Kaffeegenuss auf die Hand hinterlässt also noch für folgende Generationen deutliche Spuren in unserer Umwelt“, erklärte die Umweltministerin.

Auf verschiedenen Ebenen handeln

„Zur Eindämmung der Plastikflut müssen wir auf verschiedenen Ebenen handeln. Neben Information und Anreizen wie unsere Mehrweg-Kampagne ‚Müll nicht rum – #borg‘s dir‘ setzen wir auf Ordnungspolitik und Forschung. Wir unterstützen beispielsweise die beschlossenen Verbote des EU-Parlaments von Plastiktellern, -besteck und -trinkhalmen ab Mitte 2021, damit umweltfreundliche Alternativen und Lösungen zum Einsatz kommen“, erläuterte Höfken abschließend.

Die Mehrweg-Kampagne „Müll nicht rum – #borg’s dir“ ist aus dem Runden Tisch „Coffee-to-go“ entstanden, den das Umweltministerium Anfang 2018 ins Leben gerufen hat. Das Ziel: Die Erarbeitung von Lösungsansätzen zur Abfallvermeidung und zur Förderung des Kunststoffrecyclings. Neben der Webseite macht ein Kurzfilm auf die Mehrweg-Kampagne aufmerksam, der innerhalb der kommenden Wochen in 23 Kinos in Rheinland-Pfalz gezeigt wird.

Weitere Informationen und Details zur Kampagne sind online abrufbar unter: www.muellnichtrum.rlp.de