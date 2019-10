Meraxis kooperiert mit Recycler CPE

Durch die Zusammenarbeit mit CPE treibe Meraxis den Ausbau seiner Recycling-Sparte weiter voran. „Wir arbeiten an einer One-Stop-Shop Lösung, die Kunststoffverarbeitern ein umfangreiches Portfolio an Polymeren und Compounds sowohl für Prime als auch Rezyklat-Werkstoffe bietet“, sagt Elmar Schröter, Executive Director Recycling Materials, Compounds & New Business Development bei Meraxis. „Die neue Kooperation ist ein weiterer wichtiger Schritt in diese Richtung.“

Ab sofort werde Meraxis für CPE unter anderem Polyolefine wie PE und PP aus postindustriellen Quellen europaweit vermarkten. „Mit Meraxis erhalten wir Zugang zu einem internationalen Vertriebsnetzwerk“, sagt Robert Harting, Geschäftsführer der CPE Entsorgung GmbH „Neben dem Vertrieb ist für uns aber auch wichtig, dass wir mit Meraxis einen Partner gefunden haben, der über umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Verarbeitung von Polymeren verfügt.“ Gemeinsam mit CPE will Meraxis künftig zudem recyclebare Werkstoffe weiterentwickeln und auf die individuellen Kundenbedürfnisse zuschneiden. „Das Potenzial von Rezyklaten bei der Herstellung von wertigen Kunststoff-Produkten ist noch lange nicht ausgeschöpft“, ergänzt Schröter.