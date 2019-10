Ascon recycelt Kunststoff-Wahlplakate

Für die Landtagswahl in Thüringen im Oktober bietet die Ascon GmbH wieder ihr System zur Rücknahme und Verwertung von Wahlplakaten aus Kunststoff über Parteigrenzen hinweg an.

Das Rücknahmesystem habe sich bereits bei verschiedenen Landtagswahlen und der Bundestagswahl 2017 bewährt. Viele Kreisverbände und nahezu alle Parteien hätten sich beteiligt.

Ascon Wahlplakate-Recycling sei nicht nur umweltfreundlich und klimaschonend, sondern auch kostenlos für die Parteien. Mit Unterstützung aller am Wahlkampf Beteiligten gelinge es, Plakate aus wertvollem Kunststoff nachhaltig zu recyceln und wertvolle Ressourcen zu schonen. In einer Aufbereitungsanlage in Sachsen würden die Hohlkammerplakate aus Polypropylen zu einem hochwertigen Mahlgut vermahlen, um anschließend in neuen Produkten ein zweites Mal eingesetzt zu werden.