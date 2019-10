Neue Recycling-Polyolefine von Borealis

Unter seiner Dachmarke EverMinds will Borealis seine Borcycle-Palette an recycelten Polyolefinen (rPO) erweitern. Mit diesem Schritt werde das bestehende Portfolio an Polyolefinen um innovative Lösungen für die Kreislaufwirtschaft erweitert. Darüber hinaus sollen auch alle bestehenden Post-Consumer-Rezyklate (PCR) der Marke Daplen unter dem Borcycle-Dach vereint werden.

„Borcycle steht für eine sich kontinuierlich weiterentwickelnde Recyclingtechnologie, die polyolefinbasierte Abfallströme in vielseitige rPO-Materialien mit Mehrwert umwandelt. Diese helfen unseren Kunden in vielen Branchen, globale Umwelt- und Regulierungsherausforderungen zu bewältigen“, erklärt Lucrèce Foufopoulos, Borealis Executive Vice President Polyolefins, Innovation & Technology und Circular Economy Solutions. „Unser hochwertiges Borcycle-Produktprogramm wurde entwickelt, um den steigenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden und es gleichzeitig den Nutzern zu ermöglichen, den Recyclinganteil in ihren Anwendungen zu erhöhen. Dies schafft nicht nur Sicherheit für unsere Kunden, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes sowie für zukünftige Generationen.“

Borcycle MF1981SY, das sich besonders für den Einsatz in sichtbaren schwarzen Teilen, z. B. in Kleingeräten, eignen soll, wurde im Juni 2019 als erster einer Reihe neuer rPO-Verbundstoffe präsentiert. Die Materiallösung weise einen Recyclinganteil von über 80 % auf und biete ein optimal ausgewogenes Verhältnis von Steifigkeit und Schlagzähigkeit. Zu den Pilotanwendungen, die aus dieser nachhaltigen Ergänzung des rPO-Portfolios von Borealis gefertigt werden, gehören mehrere Teile eines Bosch-Staubsaugers.