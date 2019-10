Sabic: Polycarbonat auf erneuerbarer Rohstoffbasis

Das ermögliche dem Unternehmen selbst sowie Verarbeitern und Anwendern, in der Fertigung sowohl die CO2-Emission als auch den Einsatz fossiler Rohmaterialien zu reduzieren.

„Dieser wegweisende Schritt in die neue Welt der Polycarbonate auf erneuerbarer Rohstoffbasis ist Teil unserer Trucircle-Initiative für Kreislauflösungen und kommt dem zunehmenden Bedarf unserer Kunden an nachhaltigen Lösungen entgegen, um Verbrauchererwartungen als auch Umweltvorschriften zu erfüllen“, sagt Abdulrahman Al-Fageeh, Executive Vice President Petrochemicals, Sabic. „Zugleich setzen wir damit einen Meilenstein auf unserem strategischen Nachhaltigkeitskurs jenseits des bestehenden Angebots unserer Polyolefine, bei denen wir bereits über ein zertifiziertes Portfolio an Kreislauf- und erneuerbaren Materialien verfügen,“

Eine Cradle-to-Gate-Lebenszyklusanalyse von Sabic habe ergeben, dass die Produktion von Polycarbonat unter Nutzung erneuerbarer statt rein fossiler Rohstoffe eine signifikante Verbesserung der CO2-Bilanz um bis zu 50 Prozent ermögliche, während sich die eingesetzten fossilen Ressourcen um bis zu 35 Prozent reduzieren lassen.

Lexan-Kunststoffe gehören zum Portfolio der technischen Thermoplaste von Sabic. Kunden könnten die neuen PC-Materialien auf zertifizierter erneuerbarer Rohstoffbasis mit bestehender Ausrüstung unter denselben Prozessbedingungen wie für traditionelles PV verarbeiten.

Sabic habe eng mit der International Sustainability and Carbon Certification (ISCC PLUS) Association zusammengearbeitet, um die Integration erneuerbarer Rohstoffe in seiner PC-Produktion nachzuweisen. Die entsprechenden Nachhaltigkeitsaussagen wurden von unabhängigen Auditoren verifiziert. Als strategischer Wertschöpfungspartner ist außerdem CEPSA, ein multinationales Öl- und Gasunternehmen in Spanien, in das Projekt eingebunden und unterstützt Sabic mit erneuerbaren Vorprodukten aus seiner Produktion.

Die PC-Kunststoffe auf ISCC PLUS zertifizierter Rohstoffbasis werden zunächst im Sabic-Werk Bergen op Zoom (Niederlande) hergestellt und künftig weltweit verfügbar sein. Sie eignen sich für Anwendungen in allen Marktsegmenten, in denen bereits traditionelle Polycarbonate eingesetzt werden, wie Fahrzeugbau, Konsumgüterindustrie, Elektrotechnik & Elektronik, Bauwesen und Medizintechnik.