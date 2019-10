Veolia auf der K Messe 2019

Erneut mit dabei, diesmal jedoch als Teil der Veolia-Gruppe, zeigen die Bernburger Unternehmen MultiPet GmbH und Multiport GmbH auf dem Gemeinschaftstand, wie die Stoffkreisläufe knapper Ressourcen geschlossen und neue Rohstoffe hergestellt werden können.

„Die Eingliederung des Bernburger Standorts in die Gruppe ist Teil von Veolias Kunststoffstrategie. Diese hört nicht beim Recycling auf, sondern umfasst auch die Expertise vom Design for Recycling über die Sammlung und Verwertung von Kunststoffen bis zur Herstellung neuer Rohstoffe“, betont Matthias Harms, CEO von Veolia Deutschland. Veolia zielt weltweit darauf ab, den Sektor für industrielles Recycling und Kunststoffrückgewinnung zu strukturieren und damit eine Alternative zu Neuware anzubieten. Dafür hat der Umweltspezialist ein Netzwerk von kunststoffverarbeitenden Anlagen in sieben europäischen Ländern geschaffen. Allein in Deutschland spart Veolia durch das Kunststoffrecycling ca. 180.000 Tonnen CO2äq pro Jahr ein und trägt dazu bei, das Klima zu schützen.

Auf der K 2019 in Düsseldorf, Leitmesse für die Kunststoff- und Kautschukindustrie, zeigt Veolia seine Produkte und Entwicklungen vom 16. – 23. Oktober 2019 in Halle 8b, Stand C70.