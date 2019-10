Sabic: Trucircle-Initiative für Kreislaufpolymerlösungen

Zu den auf der Messe vorgestellten Trucircle-Lösungen zählen laut Unternehmen vor allem die zertifizierten Kreislaufpolymere von Sabic, die in einem chemischen Recyclingverfahren aus Mischkunststoffabfällen gewonnen werden. Hinzu kämen ein neues Polycarbonat (PC) auf der Basis von erneuerbarem Rohmaterial und mechanisch recycelte Polymere.

Darüber hinaus stellt Sabic sein ‚Design for Recyclability‘ Konzept zur Gestaltung von Verpackungsprodukten ins Rampenlicht, die von Anfang an darauf ausgerichtet sind, Abfall zu minimieren und eine vollständige Recyelbarkeit zu ermöglichen. Sabic will in diesem Zusammenhang insbesondere auch ein neues LLDPE-Polymer für die Fertigung biaxial orientierter Polyethylen (BOPE) Folien einführen.

Sabic zeigt auf der Messe einige der weltweit ersten komplett aus zertifizierten Kreislaufpolymeren auf Basis recycelter Mischkunststoffabfälle gefertigten Verpackungsanwendungen für Lebensmittel und Körperpflegeartikel, darunter mehrere neue Produkte von Unilever: