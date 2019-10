Auszeichnung für automatisierte Mülltrennungsmaschine

Das indische Start-Up TrashCon hat eine Maschine entwickelt, die Gemischtabfälle in biologisch abbaubare und nicht biologisch abbaubare Komponenten trennt. Es wurde dafür auf der Xynteo Exchange mit dem 50.000 Euro dotierten Xynteo Maker Award ausgezeichnet.

Das Start-Up TrashCon entwickelte eine Technologie, mit der städtische Abfälle wie Lebensmittel, Plastik, Papier, Pappe und Windeln in biologisch abbaubaren Komponenten getrennt werden können. Diese Komponenten können dann zu Biogas oder Kompost recycelt werden. Stoffe, die nicht biologisch abbaubar sind, können zu Möbelplatten verarbeitet oder thermisch in Öl rückgewandelt werden. Dieser Ansatz soll dazu beitragen, dass in Indien weniger Müll auf Deponien landet.

TrashCon wurde prämiert, weil das junge Unternehmen einige der weltweit größten Herausforderungen für Wirtschaft und Nachhaltigkeit angeht. Die diesjährigen Auszeichnungskategorien waren verantwortungsbewusste Nahrungsmittelsysteme (unterstützt von Yara), Finanzen für das Gemeinwohl (unterstützt von Nordea) sowie nachhaltiger Transport (unterstützt von Scania).