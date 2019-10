GreenCycle übernimmt Sky Plastic Group

Rückwirkend zum Jahresbeginn übernimmt die GreenCycle Stiftung & Co. KG den Kunststoffrecycler Sky Plastic Group.

Mit seinen zwei operativen Einheiten verarbeitet die Sky Plastic Group Kunststoffabfälle aus Ballenware und Flakes und produziert daraus PP-, PE- und PS- Rezyklate. Dabei unterhält sie zwei Standorte in Haimburg (Österreich) und Fonte (Italien). Herkunftsländer der Rohstoffe sind überwiegend Deutschland, Italien und Österreich. Unter anderem werden bereits Rohstoffe von PreZero weiterverarbeitet, dem Entsorgungsunternehmen von GreenCycle. Über den Kaufpreis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

„Dass aus aussortierten Kunststoffen nun neue Produkte hergestellt werden können, ergänzt den ganzheitlichen Ansatz REset Plastic der Schwarz Gruppe, Kreisläufe zu schließen,“ sagt Gerald Weiss, Geschäftsführer International Business Development der GreenCycle. „Mit der Übernahme haben wir nun ein Unternehmen in unseren Reihen, das seit vielen Jahren erfolgreich im Kunststoffrecycling tätig ist. So erweitern wir unsere Wertschöpfungstiefe und können zusammen mit den Mitarbeitern das vorhandene Wissen als Plattform für weiteres Wachstum in diesem Bereich nutzen,“ betont Dietmar Böhm, Geschäftsführer der GreenCycle. Er stellt damit auch klar, dass alle ca. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sky Plastic Group übernommen werden.

Auch Clemens Stockreiter, CEO der Sky Plastic Group, blickt sehr optimistisch in die Zukunft: „Mit der Schwarz Gruppe haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir unser Know-how im Recycling weiter ausbauen und Synergien nutzen können. Damit können wir Plastik ein zweites Leben schenken und einen wesentlichen Beitrag leisten, die Welt nachhaltiger zu gestalten. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das eine tolle Perspektive.“