Cirplus auf der K 2019

Anschließend beteiligt sich Schiller an der einstündigen Diskussionsrunde „Digitalisierung/ Kunststoffindustrie 4.0“, moderiert von Univ.-Prof. Dr.-Ing.Christian Hopmann, Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) an der RWTH Aachen.

Darüber hinaus ist Cirplus ist ab sofort – neben Daimler, Henkel, Deutsche Post DHL Group und anderer – Teil der Circular Economy Initiative Deutschland, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Cirplus wurde eingeladen, als digitaler Schnittstellenanbieter Wege aufzuzeigen, wie digital Stoffströme geschlossen und eine Circular Economy erreicht werden kann.

Außerdem wurde Cirplus in die Abfall-Allianz „PREVENT“ aufgenommen, die vom Bundesentwicklungsministerium ins Leben gerufen wurde. Die Allianz arbeitet daran, eine Lösung für Abfallreduzierung, Müllvermeidung und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu finden, insbesondere im Hinblick auf den Eintrag von Plastik in die Umwelt in den Schwellen- und Entwicklungsländern.