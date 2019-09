Container Go jetzt auch für Enwis verfügbar

Otto Dörner hat nach eigenen Angaben seine Kundenportal-Lösung Container Go erstmals erfolgreich an das ERP-System Enwis angeschlossen.

Nach Conwin (Dörner GO, Knettenbrech PRIME) und FVW (Dare GO) sei Enwis bereits das dritte ERP-System, das erfolgreich an Container GO angeschlossen worden sei.

„Die Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH aus Büchenbach ist der erste Enwis-User, der seinen Kunden in Kürze das B2B-Portal Hofmann GO präsentieren wird“, sagt Oliver Horwath, Leiter Strategie und IT bei Hofmann. „Wir planen, mit dem neuen Webservice Hofmann GO Anfang Oktober zu starten und diesen nach einer kurzen Testphase mit einem Großkunden all unseren Gewerbekunden anzubieten. Viele Kunden haben bereits im Vorfeld von GO gehört, die Nachfrage nach dem Online-Service ist groß“, so Horwath.

„Die letzten kleinen technischen Optimierungen werden in Kürze abgeschlossen sein“, so Horwath. „Es ist schon bemerkenswert, dass das Hofmann GO-Portal in so kurzer Zeit aufgebaut und an unser ERP-System angeschlossen werden konnte und welche Möglichkeiten sich nun für das Unternehmen und unsere Kunden ergeben.“

Für Martin Zimmermann, verantwortlicher Key-Account-Manager aus dem Hause Dörner, ist dies eine erfreuliche Entwicklung, denn: „Nach fast zwei Jahren Vertriebstätigkeit und vielen Gesprächen mit Entsorgungsunternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet gehen wir jetzt davon aus, dass die Nachricht der erfolgreichen ‚enwis-GO-Implementierung‘ für viele enwis-Nutzer eine sehr gute Nachricht ist.“ Und Zimmermann ergänzt: „Alle Entsorger mit dem ERP-System enwis haben nun die Möglichkeit, sich die neue Portallösung live anzuschauen. Auf Basis der von Hofmann, tegos Rosenheim und marketoolz geleisteten Pionierarbeit können sie alle jetzt schnell und risikolos ihr eigenes GO-Portal aufbauen.“

Otto Dörner will die Weiterentwicklung von CONTAINER GO weiter vorantreiben. So würden die Vorbereitungen für den ersten Live-Test einer Auftragsweiterleitung und -rückmeldung zwischen zwei ERP-Systemen bereits laufen. Zimmermann: „Ziel ist es, GO als Bindeglied zwischen verschiedenen ERP-Systemen zu nutzen und so mittelfristig eine komplett automatisierte Auftragsabwicklung zwischen den Partnern zu ermöglichen.“ Mit jeder weiteren ERP-GO-Implementierung wachse die Bedeutung des Kundenportals als übergreifender digitaler Standard und somit auch die des gesamten GO-Netzwerkes.