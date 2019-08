B2B Online-Marktplatz für Kunststoffe

Mit der Plattform will das Unternehmen einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zu mehr Nachhaltigkeit in der Kunststoffindustrie leisten. „Nachhaltigkeit und Effizienz sind schon seit langem wichtige Kriterien für uns“, erklärt Nadine Despineux, Geschäftsführerin Digital & Service Solutions bei KraussMaffei. „Deshalb haben wir uns die Frage gestellt, welchen Beitrag wir über die Entwicklung und Installation unserer Maschinen hinaus leisten können.“

Auf der Plattform sollen Nutzer nicht nur Compounds, sondern auch Rezyklate und postindustrielle Wertstoffe handeln können. Polymore soll dabei anfragegetrieben funktionieren: Interessenten stellen ein Materialgesuch ein, für das potentielle Hersteller ermittelt werden. Die Hersteller hättendann die Möglichkeit, ein individuelles Angebot zu schreiben.

Wie das Unternehmen berichtet, würden unabhängige Compoundeure alleine in Europa rund 22 Milliarden Euro pro Jahr umsetzen. Der Markt sei dabei stark fragmentiert: In Deutschland seien mehr als 3.000 Kunststoffverarbeiter sowie 500 Compoundeure und Recycler tätig.

„Viele Einkaufs- und Vertriebsprozesse sind ineffizient, weil sie noch analog ablaufen“, erläutert Jörg Wittgrebe, Head of Sales bei Polymore. Die meisten Unternehmen in der Kunststoffindustrie würden ihren Wirkungskreis deshalb auf einen Radius von rund 250 Kilometer beschränken. „Es ist nachvollziehbar, dass man sich in einem so unübersichtlichen Markt auf bestehende Geschäftsbeziehungen konzentriert. Der Aufwand, um Neukontakte zu generieren, ist einfach zu hoch“, sagt Wittgrebe. Polymore will Compoundeuren und Recyclern die Möglichkeit bieten, neue Abnehmer für ihre Produkte zu gewinnen. Gleichzeitig erlaube die Plattform Kunststoffverarbeitern, neue Geschäftspartner zu finden, die günstigere oder besser geeignete Materialien herstellen können.

Offiziell soll die Plattform auf der Messe K2019 in Düsseldorf im Oktober starten. Ausgewählte Unternehmen seien jedoch schon heute als Testnutzer registriert.

www.polymore.com