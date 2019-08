Umfrage: Nachhaltige Verpackungen dürfen teuerer sein

In der Umfrage, die vom Meinungsforschungsunternehmen Taloustukismus im Auftrag von Kemira im Frühjahr 2019 durchgeführt wurde, sei die Einstellung der Verbraucher zu Verpackungsmaterialien für Lebensmittel, Lebensmitteleinkäufe und Lebensmittelabfällen untersucht wurden. Befragt wurden Verbraucher in Deutschland, den USA, China und Finnland.

Laut Umfrage lägen die Prioritäten der Verbraucher bei den Merkmalen von Lebensmittelverpackungen auf Hygiene und Dichtheit des Behälters. Aber auch das Verpackungsmaterial werde als wichtig angesehen. Recyclingfähigkeit und Nachhaltigkeit würden für die Verbraucher eine wichtige Rolle spielen. So würden 55 Prozent der Deutschen, 46 Prozent der Amerikaner, 85 Prozent der Chinesen und 44 Prozent der Finnen der Aussage „Ich bin bereit, mehr für regenerative Verpackung (wie Karton oder andere biobasierte Materialien) im Lebensmittelbereich zu zahlen“ positiv gegenüber. Je 80 Prozent der Deutschen und Finnen gaben an, Papier und Kartons immer zu recyceln. In China und den USA seien es je 40 Prozent gewesen.

Ein großer Teil der Befragten habe zudem angegeben, den eigenen Kunststoffverbrauch verringern zu wollen. In Deutschland waren es 83 Prozent, in China 93 Prozent, in Finnland 67 Prozent und in den USA 58 Prozent.