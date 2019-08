Landbell tritt Abfallallianz Prevent bei

Über 30 Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und öffentlichen Institutionen sind inzwischen in der Abfall- und Kreislaufwirtschaftsallianz Prevent vertreten. Ihr gemeinsames Ziel: der Aufbau einer funktionierenden Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern. „Die Entwicklung einer globalen Kreislaufwirtschaft ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit“, sagt Landbell-CEO Jan Patrick Schulz. „Unser Unternehmen trägt seit über 20 Jahren zu dieser Entwicklung bei und wir freuen uns sehr, unsere langjährigen Erfahrungen in die Allianz einzubringen und mit den Partnern vor Ort zu teilen.“

Prevent war am 9. Mai 2019 von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller offiziell vorgestellt worden und besteht aus mehreren thematischen Arbeitsgruppen. Landbell will sich mit seiner Erfahrung als Recyclingdienstleister mit 35 Rücknahmesystemen in 15 Ländern vor allem zu folgenden Themen einbringen: Sammlung und Verwertung von Verpackungen und Elektroaltgeräten sowie Kommunale Abfallwirtschaft und Rahmenbedingungen. Aufgabe der Arbeitsgruppen ist es demnach unter anderem, Best Practices aus verschiedenen Ländern zu sammeln, gemeinsam mit Experten vor Ort Lösungskonzepte zu erarbeiten und diese dann im Rahmen von Modellprojekten umzusetzen.

„Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, die Sammel- und Recyclingquoten in den Schwellen- und Entwicklungsländern zu erhöhen und jede Form von Abfall so gut es geht zu vermeiden“, so Jan Patrick Schulz. Aus Sicht von Landbell stellen internationale Kooperationen und der intensive Austausch zwischen Unternehmen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und öffentlichen Institutionen den besten Weg dar, die Kreislaufwirtschaft weltweit voranzutreiben und damit gleichzeitig Klima und Umwelt zu schützen und Wertschöpfung vor Ort zu schaffen.