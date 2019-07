Kunststoffland NRW lädt zum Empfang auf der K ein

Um das gemeinsame Engagement für eine zukunftsfähige Kunststoffwirtschaft sichtbar zu machen und zu verstärken, lädt Kunststoffland NRW nationale und internationale Entscheidungsträger/innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft zum High-Level-Empfang ein.

Die Veranstaltung findet am Vorabend der K am 15. Oktober 2019, ab 18 Uhr in die Turbinenhalle der Stadtwerke Düsseldorf AG Höherweg 100, 40233 Düsseldorf statt.

Ziel sei es, einen offenen, differenzierten und konstruktiven Dialog über eine nachhaltige Kunststoffwirtschaft zu starten bzw. im Kontext der Messe weiter zu vertiefen.

Neben Altmeier und Kullmann ist laut Veranstalter auch Daniel Calleja Crespo, Generaldirektor Umwelt der EU-Kommission angefragt. Als Gäste werden zahlreiche Entscheidungsträger/innen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erwartet.