Neuer Gesellschafter bei Jöst

Den Vorsitz behält nach wie vor Dr. Hans Moormann, der diese Funktion seit 1999 bekleidet.

„Jöst ist seit Jahren auf Erfolgskurs, nun stellen wir auch auf Gesellschafterebene die Weichen für die Zukunft. Ich freue mich, dass mit Dr. Marcus Wirtz ein langjähriger Geschäftsführerkollege aus der Jöst-Familie diese verantwortungsvolle Position einnimmt“, so Dr. Hans Moormann zur neuen Aufstellung.

Dr. Marcus Wirtz setzt damit seine Karriere im Unternehmen weiter fort. Der 49-jährige startet 2006 bei Jöst. Er gründet gemeinsam mit der deutschen Jöst Holding die Joest Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Mit der Rückkehr ins Münsterland übernahm er 2011 die Position des Gesamtvertriebsleiters der Jöst group in Dülmen. Drei Jahre später folgt der Aufstieg in die Position des Geschäftsführers.