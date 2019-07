Schrottrecycler vertraut auf Sennebogen

Im Industriegebiet des Nürnberger Hafens ist seit Ende 2018 ein neuer Blickfang zu finden. Ein in der Firmenfarbe von der SWRN GmbH schwarz lackierter Umschlagbagger 825 der E-Serie von Sennebogen.

Der mobile Schrottspezialist mit 129 kW Dieselmotor unterstützt das Familienunternehmen vor Ort bei der Sortierung, Verladung und Aufbereitung von Altschrott.

Pro Monat werden am 12.000 qm großen Platz 4.500 Tonnen unterschiedlichster Materialien an Altschrott angeliefert, umgeschlagen und recycelt. Dabei handelt es sich vorwiegend um NE-Metalle und Kabelschrott, die national sowie international weiterverarbeitet werden. „Mit den 50 unterschiedlichen Schrottsorten, die wir tagtäglich bedienen, sind entsprechende Lagerflächen nötig, die automatisch die Fahrtwege für Maschinen verkleinern. Daher brauchten wir eine sehr agile und dennoch robuste Lösung, die uns der 825 E von Sennebogen anbot“, erklärt der Technische Leiter von SWRN, Robin Reindel.

Neben der Kompaktheit der Maschine trägt das verwendete Schnellwechselsystem am Stiel zur Flexibilität am Platz bei: „Wir können dadurch auf die unterschiedlichen Materialien zügig reagieren, wenn es erforderlich ist, vom Mehrschalengreifer kurzfristig auf die Magnetplatte umzusteigen“, meint Reindel weiter.

Standard ist bei Sennebogen, keine Standard-Maschinen zu bauen – auch beim 825 E von SWRN gab es zahlreiche Anforderungen des Kunden, die individuell auf seine Bedürfnisse angepasst wurden. Neben der außergewöhnlichen Lackierung in Firmenfarbe wählten die Verantwortlichen unter anderem die geräumige, um 2,7 Meter hochfahrbare Maxcab Industry Kabine mit durchgehender Frontscheibe und Panzerglas. So ist garantiert, dass die Fahrer sowohl ohne optische Unterbrechung ihren Arbeitsbereich überblicken als auch ein Höchstmaß an Sicherheit genießen können.

Die 14 Meter lange Ausrüstung lässt sich einwandfrei auf die herausfordernden Tätigkeiten vor Ort abstimmen: Dank des Schnellwechselsystems ist der Anbau von Mehrschalengreifer oder Magnetplatte innerhalb weniger Minuten erledigt. Die Magnetplatte wird wiederum durch einen zusätzlichen 15 kW Magnetgenerator betrieben, wobei Generator und Maschinenhydraulik fein aufeinander abgestimmt sind, um beste Energieeffizienzwerte zu erreichen.

Reindel ist neben der Qualität der Sennebogen-Umschlagbagger vor allem der intensive persönliche Kontakt zu Vertriebs- und Servicepartner IBS Baumaschinen ausschlaggebend für den Kauf gewesen: „Unsere Ansprechpartner sind quasi um die Ecke, in der Nachbarschaft. Wir wissen, dass wir in allen Servicefragen eine schnelle und zuverlässige Abwicklung erwarten können, was uns sehr wichtig ist!“