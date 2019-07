Oliver Krestin neuer IPMI-Präsident

Vom 15. bis 18. Juni 2019 fand in Reno, Nevada die 43. Konferenz des „International Precious Metals Institutes (IPMI)“ statt. Im Rahmen der Veranstaltung wurde Oliver Krestin, Geschäftsführer von Hensel Recycling, zum Präsidenten des Edelmetallverbandes bestellt.

Einstimmig wurde Krestin von dem Komitee das Vertrauen ausgesprochen, die Belange der Institution für ein Jahr zu vertreten. Bereits im letzten Jahr wurde er zum Vizepräsidenten gewählt und bekleidet seit 2016 das Amt des Officers im IPMI European Chapter.

„Seit mehr als 27 Jahren bin ich in Edelmetallbranche tätig. Daher freue ich mich umso mehr, dass ich nun das Amt des IPMI Präsidenten für ein Jahr inne habe und meine Erfahrung und mein Know-how noch intensiver mit einbringen kann“, so Krestin.

Der Verband bietet eine internationale Plattform für Unternehmen, Forschungsinstitute und Experten sich über aktuelle Trends in der Branche auszutauschen und gemeinsam an Entwicklungen und Lösungen für die Zukunft zu arbeiten. Speziell in den letzten zwei Jahren wurden viele Veränderungen und Restrukturierungen vorgenommen, um sich für künftige Herausforderungen gut aufzustellen.

„Mein Ziel ist es, die neuen Strukturen voranzutreiben und die führende Position des IPMI in der Edelmetallbranche weiter zu festigen“, betont Krestin in seiner Ansprache, „denn Edelmetalle sind ein wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens. Angefangen bei den Umwelttechnologien, wie edelmetallhaltige Katalysatoren, die nun von platinbeschichteten Brennstoffzellen abgelöst werden, bis hin zur Krebstherapie in welcher Platin eingesetzt wird. Daher ist es umso wichtiger allen Marktteilnehmern ein umfassendes Netzwerk zu bieten, wie es das IPMI ist, um gemeinsam eine nachhaltige Edelmetallwirtschaft sicherzustellen.“