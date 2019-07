Neue Geschäftsmodelle zur Verringerung von Plastikmüll in Thailand gesucht

Neue Wege zu finden, um Einwegplastik in Thailand zu reduzieren, wiederzuverwenden oder zu ersetzen ist die Herausforderung des Innovationsprozesses lab of tomorrow (lot) im September.

Unternehmer und Experten aus Thailand und Europa sollen dabei in einem mehrtägigen Workshop in Bangkok zusammenkommen, um gemeinsam Lösungen für Thailands Plastikmüllproblem zu entwickeln. Unternehmen aus der Abfallwirtschaft können sich bis zum 31. Juli auf www.lab-of-tomorrow.com bewerben.

Gesucht werden Unternehmer mit Innovationslust, insbesondere aus der Abfallwirtschaft, Kosmetik-, F&B- und Tourismusbranche, dem Onlinehandel und der Chemieindustrie, sowie Einzelhändler und interessierte Fachleute mit Unternehmergeist. Das lab of tomorrow ist ein umfassender Innovationsprozess, der die Teilnehmenden dabei unterstützt, nachhaltige Lösungen für Entwicklungsherausforderungen zu finden: In einem mehrtägigen Workshop entwickeln sie in kleinen Teams mithilfe professioneller Coaches verschiedene neue Geschäftsmodelle. Die vielversprechendsten Ansätze starten mit einer Test- und Pilotphase zeitnah in den Praxistest vor Ort. Der Innovationsworkshop wird vom 10. bis zum 13. September 2019 in Bangkok stattfinden. Die zentrale Herausforderung dabei lautet: „Wie können wir Einwegplastik reduzieren, wiederverwenden oder ersetzen, um Plastikmüll in Thailands Flüssen und Ozeanen zu verringern?“

Das lot wird von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchgeführt.