Iveco-Müllsammelfahrzeuge für den Salzlandkreis

Im Salzlandkreis kommen bei jährlichen 2.000 Betriebsstunden bis zu 30.000 km zusammen, da sich der Einzugsbereich über ein großes Gebiet von Bernburg/Saale bis fast nach Magdeburg erstreckt. Iveco hat mit dem Stralis X-Way ein Fahrzeug, das für den Spagat zwischen Straße und fallweisem Gelände (Deponie) konzipiert wurde. Es vereint Robustheit und Komfort und spart gegenüber einem Bau-Fahrgestell Gewicht. Komplettiert wird das durch den gewichtsgünstigen Cursor 9 Motor von FPT Industrial, dem Klassen-Leichtgewicht mit 360 PS. Ein darauf abgestimmtes Allison Automatik-Getriebe 3200 SP mit Drehmomentwandler erhöht den Bedienkomfort für den Fahrer und minimiert den Verschleiß im Antriebsstrang. Wegen der räumlichen Bedingungen in den historischen Altstädten hat man einen kurzen Radstand von 3.800 mm gewählt, was einen Wendekreisdurchmesser von nur 16,40 m für den Dreiachser mit einer gelenkten Nachlaufachse ergibt. Das Fassungsvermögen des FAUN Aufbaus (Variopress 521) beträgt dennoch 21m³.



Arbeitseinsätze und Zeiten im Nebenabtriebs-Bereich sowie Stop & Go Modus belasten jeden Katalysator und jeden Partikelfilter, weil der Motor in diesen Fällen nie im optimalen Bereich läuft. Die Folge sind nicht planbare und rauchintensive Regenerationsphasen, oft in Wohngebieten. Durch eine patentierte Abgasreinigung und den Entfall der Abgasrückführung verbraucht ein IVECO Motor zwar etwas mehr AdBlue, setzt aber durch die bessere Verbrennung den Partikelfilter aufgrund einer höheren Abgastemperatur nicht zu, wodurch eine kontinuierliche Selbstreinigung während der Arbeit erfolgt.



Neben einer Rückraumüberwachung hat der KWB Salzlandkreis auch auf den Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer geachtet und bei IVECO ein Abbiege-Assistenzsystem installieren lassen, das optisch und akustisch warnt, wenn sich ein Fahrrad oder ein Elektrostehroller annähert.