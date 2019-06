Stephanie Otto neue BSR-Vorstandsvorsitzende

Neue Vorstandsvorsitzende der BSR wird Stephanie Otto. Das hat der Aufsichtsrat der BSR in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen.

Otto verfüge über langjährige Führungserfahrung in der Entsorgungsbranche und wird ihr neues Amt bei der BSR am 01. Oktober 2019 antreten.

Die 52-Jährige mit einem berufsbegleitend erworbenen MBA ist derzeit Prokuristin bei den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln. Als Bereichsleiterin verantwortet sie dort Business Development und Digitalisierung, Vertrieb, Marketing und IT. Weitere Stationen auf ihrem Berufsweg waren unter anderem die Niederlassungs- und Vertriebsleitung der RWE Umwelt Rhein Ruhr GmbH in Essen und die Geschäftsführung der ATG & Rosendahl GmbH & Co. KG, eines mittelständischen Entsorgungsunternehmens in Düsseldorf.