Veolia erweitert seine Dienstleistungen in München

Die Stadtbezirke Aubing, Lochhausen, Langwied, Pasing, Obermenzing, Untermenzing, Allach und Laim haben ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit Ihren Sperrmüll von Veolia abholen zu lassen. Die Ausweitung auf weitere Stadtgebiete ist bereits in Planung.

Veolia holt den Sperrmüll direkt aus der Wohnung, dem Keller, der Garage oder dem Garten ab. Die Abfuhr findet zunächst immer freitags statt.

Bei der Standardabholung fällt eine Anfahrtspauschale in Höhe von 59 Euro an. Der mitgenommene Sperrmüll wird pro Kubikmeter mit 35 Euro berechnet. Die Bürgerinnen und Bürger müssen während der Abholung anwesend sein, da in München keine Gegenstände auf den Bürgersteigen platziert werden dürfen.

Auf der Website www.veolia.de/sperrmuell-muenchen sind alle wichtigen Informationen, die häufigsten Fragen und dazugehörigen Antworten sowie das Online Formular zur Bestellung der Sperrmüllabholung aufgeführt.