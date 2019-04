Korn Recycling mit neuer Niederlassung

Anfang Mai eröffnet der Albstädter Entsorgungsspezialist seine vierte Niederlassung in Riederich bei Metzingen (Landkreis Reutlingen).

Auf dem knapp 1.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände sollen unterschiedlichste Abfälle gesammelt und der fachgerechten Verwertung/Entsorgung zugeführt werden. Dafür nutze Korn die eigene Abfallsortier- und Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlage am zentralen Standort in Albstadt. Dort würden pro Jahr aus ca. 100.000 Tonnen Abfällen unter anderem etwa 60.000 Tonnen qualitätsgesicherte Ersatzbrennstoffe für die Zement-/Kraftwerkindustrie gewonnen. Mit Niederlassungsleiter Wolfgang Jestädt ist ein erfahrener Entsorgungsprofi vor Ort.

Mit dem Firmensitz in Albstadt sowie den Niederlassungen in Engstingen (seit 2014), Gammertingen (2017), Rangendingen (2018) und Riederich ist Korn derzeit in vier Landkreisen (Zollern-Alb, Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen) aktiv