Sennebogen: Elektrobagger für sparsamen Umschlagbetrieb

Auf der Bauma will Sennebogen stellvertretend für die Modellpalette den Sennebogen 830 E-Serie mit 160 kW Elektromotor und integriertem Powerpack für hohe Flexibilität zeigen.

Die Vorteile elektro-hydraulischer Antriebssysteme seien vielfältig. Jede Maschine aus dem aktuellen Produktportfolio könne kundenspezifisch ab Werk mit einem Elektromotor ausgestattet werden. Die Vorteile der Elektrobagger lägen auf der Hand: Ein geringerer Verschleiß ermögliche wesentlich längere Serviceintervalle im Vergleich zum Dieselmotor. Gleichzeitig entfielen Öl- und Filterwechsel. Zudem seien die elektrisch betriebenen Maschinen stets einsatzbereit und arbeiten bei Bedarf rund um die Uhr ohne Tankstopp. Zudem erhöhe sich bei elektro-hydraulischen Antriebssystemen dank vibrationsfreien und geräuscharmen Antrieben der Arbeitskomfort für den Fahrer erheblich.

Auf der bauma will Sennebogen mit dem 830 der aktuellen E-Serie einen der meistverkauften Umschlagbagger in der elektrischen Ausführung zeigen. Ausgestattet mit einem 160 kW Elektromotor und Mobilunterwagen vereine die Maschine maximale Flexibilität mit den Vorteilen des elektro-hydraulischen Antriebs. Dazu sei die notwendige zylindrische Kabeltrommel direkt am Unterwagen montiert worden.

Wenn es der Einsatzfall erfordere, dass die Maschine schnell aus der Halle gefahren werden muss, oder an anderer Stelle im Betrieb zum Einsatz kommen soll, brauche es ein Konzept, das die Vorteile des Elektroantriebs mit der notwendigen Mobilität der Mobilmaschine vereint. Dazu habe Sennebogen ein im Gegengewicht verbautes Diesel-Powerpack entwickelt und in diversen Maschinentypen vom 818 bis 840 bereits etabliert.

Sobald die Maschine die ortsfeste Stromversorgung verlassen müsse, entferne der Fahrer lediglich den großen Stecker, rollt das Kabel, das die Maschine mit dem Stromnetz verbindet, auf die Kabeltrommel und startet das Dieselaggregat, das im Gegengewicht des SENNEBOGEN 830 E verbaut ist. Jetzt müsse im Motorraum auf Dieselbetrieb umstellen, und die Maschine sei bereit zur Fahrt.

Anstelle des Gegengewichts befinde sich im Heck des auf der Bauma ausgestellten Exponats ein leistungsfähiges Dieselaggregat. Damit werde der Motor mit Energie versorgt, und alle Arbeitsfunktionen der Maschine könnten separat auch über das kraftstoffgespeiste Power Pack betrieben werden.