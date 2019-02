Steinmüller Babcock liefert Kesselanlage nach Finnland

Der Liefer- und Leistungsumfang umfasse die Planung, Lieferung, Montage und Inbetriebsetzung der Kesselanlage inklusive Rostfeuerung, Turbine, Elektro- und Leittechnik sowie des Kesselhau-ses. Auftraggeber ist die Projektgesellschaft Lounavoima Oy, die von der kommunalen Entsor-gungsfirma Lounais-Suomen Jätehuolto Oy und dem kommunalen Fernwärmebetreiber Salon Kaukolämpö Oy speziell für den Bau und den Betrieb der Anlage gegründet wurde. Die Inbetrieb-setzung der Anlage sei für Ende 2020 geplant.

In der einlinigen Anlage sollen künftig jährlich bis zu 120.000 Tonnen Siedlungs- und Gewerbeab-fälle der Städte Turku und Salo thermisch verwertet. Die Anlage erzeuge nach Inbetriebsetzung 180 – 190 GWh Wärme, die in das örtliche Fernwärmenetz eingespeist werden. Das entspreche 90 % der in der Stadt Salo insgesamt benötigten Fernwärmemenge. Ebenso würden jährlich 72 GWh elektrischer Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist.