Umfassendes Brandschutzkonzept für Akkus

Immer wieder geraten brennende Handyakkus in die Schlagzeilen. Aber auch in Recyclingbetrieben stellen Lithium-Ionen-Akkus, die neben Handys unter anderem in Notebooks, Uhren, Taschenrechnern und Photovoltaikmodulen vorkommen, eine große Gefahr dar.