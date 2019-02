Mark Macus wird CFO bei Bühler

Andreas Herzog habe massgeblich dazu beigetragen, das Finanzwesen von Bühler zu professionalisieren und global auszurichten, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. „Nach 17 Jahren die CFO-Position von Bühler abzugeben, ist für mich ein bewegender Moment. Bühler ist für mich eine einmalige Firma, in der der Familien-Spirit noch immer lebendig ist. Doch das Unternehmen muss sich permanent erneuern, und dazu zählt auch meine Funktion“, sagt Herzog. Er wird sich verschiedenen Verwaltungsratsmandaten widmen und Bühler bei neuen Geschäftsmodellen und Engagements in Start-ups unterstützen. „Wir danken Andy von Herzen für seinen unermüdlichen und leidenschaftlichen Einsatz, mit dem er grossen Anteil am Erfolg von Bühler hat“, sagt Bühler-Verwaltungsratspräsident Calvin Grieder.

Am 1. September 2019 wird Mark Macus das CFO-Amt von Bühler übernehmen. Macus, 47-jährig, verheiratet und Vater von drei Kindern, ist Dr. oec HSG und diplomierter Wirtschaftsprüfer. Nach seiner Ausbildung an der Universität St. Gallen und an der Wharton School arbeitete er sechs Jahre bei KPMG, war drei Jahre im Corporate Controlling der Holcim Group tätig und leitete fünf Jahre lang das Corporate Controlling von Bühler. Seit April 2018 ist er CFO der Vitra-Gruppe in Birsfelden. „Mark Macus ist für uns der ideale Nachfolger“, sagt Stefan Scheiber, CEO von Bühler. „Er hat breite Erfahrung, kennt die Herausforderungen der Investitionsgüter-Industrie und ist mit Bühler bestens vertraut. Wir schätzen uns glücklich, Mark Macus für diese Aufgabe gewinnen zu können und freuen uns, dass er wieder zu uns kommt“, so Scheiber.