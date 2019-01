AMCS übernimmt Recy Systems

Recy hat Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, der Slowakei und in den USA. Zu den Kunden zählen einige der weltweit größten Recyclingunternehmen. Insgesamt werde die Übernahme weitere 600 Kunden aus ganz Europa, Nordamerika, Asien und Afrika zum Kundenstamm hinzufügen, was die Gesamtkundenzahl von AMCS auf über 2.400 weltweit erhöhe.

Neben dem Ausbau des Marktanteils von AMCS im deutschen Markt soll die Übernahme die weitere Entwicklung einer globalen Lösung für die Metallrecyclingindustrie fördern.

Das bestehende Lösungsportfolio von AMCS werde durch Recys Software-Suite weiter gestärkt, einschließlich seiner Funktionalität für die Verwaltung komplexer Lagerbestände und Bewertungsanforderungen Das branchenspezifische Modell von Recy stelle sicher, dass die Produkte ausschließlich für die Abfall-, Recycling- und Materialhandelsbranche entwickelt werden und umfasse Stahlschrott, Nichteisenmetalle, Papier, Holz, Glas, Kunststoff, Textilien und Elektronik.

„Der globale Metallrecycling-Markt entwickelt sich sicherlich zu einem spannenden Betätigungsfeld für die kommenden Jahre. Die Dynamik und die damit verbundene hohe Komplexität werden zweifellos dazu führen, dass der Markt von einer verstärkten und beschleunigten Einführung der Technologie profitieren wird. Unsere kontinuierlichen Investitionen in diesen Markt haben zu einer skalierbaren Plattform geführt, die die Bedürfnisse von Kunden auf der ganzen Welt erfüllen kann. Jetzt und in der Zukunft. Die beeindruckende Kundenbasis von Recy wird unser Geschäftsfeld international weiter ausbauen, insbesondere in Deutschland und Nordamerika, und ich bin zuversichtlich, dass bestehende und neue Kunden von der Zusammenführung der beiden Unternehmen profitieren werden“, erklärte Jimmy Martin, CEO von AMCS.

Vor einem Jahr hatte AMCS Brady Recycling Solutions mit mehr als 100 Kunden in Nordamerika, Europa und Australien übernommen.