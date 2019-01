Identiplast im März in London

Die Identiplast findet vom 7. bis 8. März 2019 in London statt. Unter dem Motto Plastics, Sustainability and Society soll die Veranstaltung internationale Experten aus Wissenschaft, Politik, und Industrie zusammenbringen.

Zeitlich liegt die Identiplast nur wenige Wochen vor einem möglichen Brexit, einer der inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltung ist somit der Blick auf mögliche Konsequenzen, die ein EU-Austritt des Vereinigten Königreichs für die europäische Kunststoff- und Recyclingindustrie bedeuten könnte.

Darüber hinaus wird über Fortschritte in Sachen Zirkuläre Wirtschaft und Kunststoffverwertung berichtet. Immerhin hat sich die europäische Kunststoffindustrie in einer Selbstverpflichtung Anfang 2018 hierzu ehrgeizige Ziele gesetzt: Unter anderem sollen Kunststoffverpackungen in ganz Europa ab 2040 vollständig wiederverwendet, recycelt bzw. verwertet werden. Bereits bis 2030 soll die Wiederverwertungs- und Recyclingquote bei 60 Prozent liegen.

Weitere Themen der Identiplast sind Einschätzungen zur EU-Kunststoffstrategie, Best-Practice-Lösungen zur Kunststoffverwertung in Europa und der Welt sowie Auswirkungen für die Branche durch das von asiatischen Ländern verhängte Importverbot auf Kunststoffabfälle. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet spannende Fachvorträge und Diskussionsrunden, die Verleihung des EPRO*-Awards für das „Beste Recyclingprodukt aus Kunststoff“ sowie eine breit gefächerte Industrieausstellung mit neuesten Verwertungslösungen.

Die Identiplast 2019 findet im QE2 Centre in London statt. Sie wird von PlasticsEurope ausgetragen und vom britischen Kunststoffverband BPF (British Plastics Federation) unterstützt.

Programm und weitere Informationen