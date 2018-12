6. bvse-Mineraliktag in Hamburg

Seit mehr als zehn Jahren feilt die Bundesregierung bereits an der so genannten Mantelverordnung, die auch den Umgang mit Ersatzbaustoffen bundesweit einheitlich regeln soll. Der gesetzliche Rahmen könnte endlich die Akzeptanz und den Einsatz von Ersatzbaustoffen stärken – und damit helfen, die Rohstoffversorgung in Deutschland zu sichern. Fachexperten aus dem Bundesumweltministerium und Brancheninsider geben Auskunft zum aktuellen Stand der Mantelverordnung und berichten über Vollzugserfahrungen zwischen Mantelverordnung und Ländererlassen.



Unbeirrt von der Frage, wann die Hängepartie für Baustoffrecycler und potenzielle Abnehmer von RC-Baustoffen endlich beendet sein wird, arbeitet die innovative Branche unermüdlich an nachhaltigen, ressourcen- und umweltschonenden Lösungen. Der 2. Tagungsblock widmet sich entsprechend den positiven Erfahrungen aus dem Einsatz von Ersatzbaustoffen im Straßen-, Wege- und Verkehrsflächenbau sowie dem Erdbau.



Der zweite Tagungstag (Donnerstag, 28. März) beschäftigt sich in Block 3 mit der Bodenbehandlung, der Bodenreinigung sowie innovativer Aufbereitungsverfahren, bevor es im vierten Themenblock um Musterbeispiele für den Einsatz und effektive Maßnahmen zur Akzeptanzsteigerung von RC-Baustoffen geht.



Dabei stellen der bvse-Fachverband Mineralik – Recycling und Verwertung und der Deutsche Abbruchverband den künftigen Erfolgsschlüssel und Qualitätsgarant für Ersatzbaustoffe vor: Das Qualitätssiegel der BQSE GmbH. Mit dem Ziel, die Akzeptanz von Ersatzbaustoffen durch ein bundesweit einheitliches System der Prüfung, Überwachung und Zertifizierung zu steigern, wird der bvse zusammen mit dem Deutschen Abbruchverband die Bundesgeschäftsstelle für die Qualitätssicherung von Baustoffen (BQSE) ins Leben rufen. Außerdem will die Initiative dazu beitragen, die Europäische Normung und die Technischen Regelwerke von Gesteinskörnungen und Baustoffgemischen sowie die damit einhergehende Verpflichtung zur Kennzeichnung solcher Produkte umzusetzen.



Für Frühanreisende besteht bereits am Vorabend des Tagungsevents, Dienstag, 26. März, die Möglichkeit eines Get Together im Tagungshotel. Zum Abschluss des ersten Tagungstages am Mittwoch (27.03.) haben die Teilnehmer, nach einer Hamburg-Hafentour mit dem Schiff, beim gemeinsamen Abendessen in der gemütlichen Atmosphäre eines spanisch-portugiesischen Restaurants die Gelegenheit zum ausführlichen Netzwerken. Ein begleitendendes Ausstellerforum bietet an allen Tagen zusätzliche Information und lädt zu Fach- und Informationsgesprächen ein.



Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Weitere Informationen zum Programm werden in Kürze auf der bvse-Tagungsseite veröffentlicht.