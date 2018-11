Individualität beim Brandschutz in Recyclinganlagen

Während des warmen Sommers kam es vermehrt zu Bränden in Deutschland, auch in Recyclinganlagen. Aufgrund der Vielzahl der hier gelagerten Stoffe geraten Feuer in Recyclingbetrieben schnell außer Kontrolle und müssen deshalb bereits in der Entstehungsphase erkannt und gelöscht werden.