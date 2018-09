Deutscher Gemeinschaftsstand auf der WasteTech

In 2019 wird es bereits zum siebten Mal, auf Initiative des VDMA, eine offizielle deutsche Bundesbeteiligung auf der WasteTech und der Parallelmesse CityPipe geben.

Auf der letzten WasteTech 2017 waren nach Angaben des Veranstalters 207 Aussteller aus 18 Ländern vertreten und über 5.220 Fachbesucher wurden registriert. Aus Deutschland nahmen 24 Firmen teil.

Folgende Ausstellungsbereiche umfassen die WasteTech: Abfall- & Recyclingtechnik, Luftreinhaltung, Bodenaufbereitung, Abwasser- und Schlammbehandlung, Kommunaltechnik und Straßenreinigungsdienst. Die Parallelmesse CityPipe ist eine Fachmesse für Rohrleitungssysteme mit den Schwerpunkten: Armaturen, Pumpen, Rohrbearbeitung, Rohre, Rohrherstellung, Rohrleitungen und Rohrverbindungsstücke.

Russland entwickele sich zu einem interessanten Markt für die Entsorgungs- und Recyclingindustrie, heißt es weiter. Das Land müsse seine Abfallwirtschaft modernisieren, denn derzeit landen 85 bis 90 Prozent des Mülls auf Deponien. Die Kommunen seien gesetzlich verpflichtet, in den nächsten Jahren eine moderne Sammel-, Sortier- und Recyclinginfrastruktur aufzubauen und investieren in Anlagen zur Abfallbehandlung. Produzenten und Importeure müssten immer strengere Recyclingquoten erfüllen. Das russische Industrieministerium schätzt den jährlichen Investitionsbedarf auf jährlich etwa 20 Milliarden Euro, so der Veranstalter. Russland sitze auf einem Müllberg von 100 Milliarden Tonnen und jedes Jahr kommen fast 6 Milliarden Tonnen dazu.

Das föderale Programm „Sauberes Land“ vergibt Fördergelder an die russischen Regionen für den Aufbau eines geregelten Abfallwirtschaftssystems. Der Bau von fünf Müllverbrennungsanlagen mit einem Investitionsvolumen von rund 2 Milliarden Euro sei geplant. Für insgesamt 40 Milliarden Euro sollen zudem landesweit 1.500 Müllsortier- und Verarbeitungsstationen errichtet werden.

Daneben planen die russischen Regionen im Rahmen ihrer Abfallwirtschaftskonzepte den Bau von 70 Öko-Technoparks bis 2030. Dort sollen Müllannahmestationen, Sortieranlagen, Deponien sowie Anlagen zur Verarbeitung und Verwertung von festen Haushaltsabfällen errichtet werden und sich Unternehmen zur Verarbeitung und Entsorgung von Abfällen ansiedeln. (Quelle: gtai)

Angesichts des gewaltigen Investitionsbedarfs in die Abfallbehandlung bietet der russische Markt deutschen Firmen enorme Absatzchancen. Die WasteTech, als bedeutende Plattform für die russische Umweltwirtschaft, wird vom 04. – 06. Juni 2019 im Crocus Exhibition Center stattfinden. Die Fachmesse bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, auf hochqualifizierte Besucher aus der Industrie, den Kommunen und öffentlichen Ämtern zu stoßen.