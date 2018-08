bvse fordert Zuschüsse auch für private Entsorgungsbranche

Vorheriger Artikel

Der BDE hat sich erneut für einen „flächendeckenden und gleichlaufenden Vollzug der Gewerbeabfallverordnung in ganz Deutschland“ eingesetzt. Anlass ist die am 24.08.2018 zu Ende gebrachte Anhörung der betroffenen Kreise zu der „Mitteilung 34“ (M34), also den LAGA-Vollzugshinweisen zur Gewerbeabfallverordnung.