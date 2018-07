Digitales Abfallmanagement für Center Parcs

Im gesamten Park Allgäu sollen 24 neue Abfall-Sammelstationen mit modernen Unterflursystemen implementiert werden. Jede „Wertstoffinsel“ umfasse Behälter mit je fünf Kubikmeter Fassungsvermögen für die vier Hauptabfallfraktionen.

Ausschlaggebend für dieses moderne Erfassungssystem sei seitens Center Parcs nicht nur das dezente Erscheinungsbild und die wesentlich reduzierte Geruchsbelästigung gewesen. Vielmehr sprächen die einfache, barrierefreie Nutzung und vor allem die ökologischen Vorteile für den großflächigen Einsatz: Die insgesamt 96 Unterflurbehälter seien mit digitalen (Infrarot-) Füllstandmeldesystemen ausgestattet, durch die eine optimale Tourenplanung erfolgen kann und unnötige Anfahrten und Leerungsvorgänge vermieden werden.

Abfälle aus Restaurants und Geschäften im Market Dome und Park würden in bedarfsgerechten Großcontainern und Behältern, teils in klimatisierten Entsorgungsräumen, auf einem zentralen Abfallplatz gesammelt. So werde im Park Allgäu die getrennte Erfassung von insgesamt 13 verschiedenen Fraktionen ermöglicht.

Um die Abfalltrennung für Besucher zu erleichtern, soll ein Farbleitsystem mit Trennanleitungen an allen betroffenen Stellen – von der Küche in den Ferienhäusern bis zu den Sammelstellen – eingeführt werden. An zwei zentralen multimedialen Infosäulen in der Nähe des Market Dome will Veolia weitergehende Informationen zu Recycling und Umweltschutz zur Verfügung stellen, durch die auch die jungen Besucher interaktiv an das Thema Nachhaltigkeit herangeführt werden sollen.

Regelmäßige Schulungen zum Abfallmanagementsystem sollen für das Personal sowie Partner und Lieferanten stattfinden. Letztere hätten sich dazu verpflichtet, sich aktiv an der Müllvermeidungskampagne zu beteiligen.