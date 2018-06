Studie: Fossilfreier Güterverkehr bis 2050 möglich

Nächster Artikel

Gemeinsam mit Schleswig-Holstein will die baden-württembergische Landesregierung in der kommenden Bundesratssitzung am 6. Juli einen Entschließungsantrag einbringen. In dem Antrag soll es um die „Vermeidung von Kunststoffverunreinigungen in der Umwelt bei der Entsorgung verpackter Lebensmittel“ gehen.