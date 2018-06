Einsparpotentiale bei Abfallentsorgung nutzen

Abfallprodukte fallen in jedem Unternehmen an und werden in den meisten Fällen auf dem schnellsten und einfachsten Weg sicher entsorgt. Dass dieser aber oftmals nicht der effizienteste und vor allem nicht der finanziell profitabelste sei, ist laut Global Flow den Abfallerzeugern zumeist gar nicht bewusst.