Cyclos Label – Einsatz von Post-Consumer-Rezyklaten fördern

Ziel des Labels ist es, Produkte und Verpackungen aus Recyclingkunststoffen auszuzeichnen, die Post-Consumer-Rezyklate enthalten. Für die Cyclos GmbH erklärte Sandra Beckamp, Geschäftsfeldleiterin Kunststoffzertifizierungen: „Die Nachfrage nach testierbaren Anteilen aus Post-Consumer-Materialen in Produkten und Verpackungen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Allerdings werden nur in wenigen Bereichen Recyclingprodukte aus gebrauchten Altkunststoffen bei Ausschreibungen berücksichtigt. Ziel muss es sein, den Einsatz von gebrauchten Altkunststoffen weiter zu fördern“.

Durch eine durchgängig geprüfte Rückverfolgung des Materialeinsatzes bis zum Produkt werde sichergestellt, dass nur die Rezyklate aus gebrauchten Altkunststoffen und keine Rezyklate aus Produktions- und Industrieabfällen bei einer Testierung berücksichtigt werden, heißt es vonseiten des Unternehmens. Zu den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Cyclos GmbH gehören akkreditierte EuCertPlast-Auditoren und zugelassene Prüfer nach der RAL-Vergabegrundlage für Produkte aus Recyclingkunststoffen. Cyclos verfügt über eine langjährige Expertise in der Prüfung von Umweltzeichen.

Hier gibt es weitere Informationen zum Label.