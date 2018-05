China macht sich unabhängiger von Umwelttechnik aus Deutschland

China möchte sich auch in der Kreislaufwirtschaft deutlich unabhängiger von anderen Märkten machen. Dieses Fazit zog Naemi Denz, Geschäftsführerin des VDMA Abfall- und Recyclingtechnik, auf der Veranstaltung „Der chinesische Markt für Umwelttechnik“ des Bayrischen Staatsministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz am 17. Mai auf der Umwelttechnikmesse IFAT in München.