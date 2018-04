Kunststoffverpackungen: Recycling stärker im Fokus

Trotz des schon hohen Niveaus im ersten Quartal sehen 40 Prozent der befragten Unternehmen weiter steigende Umsätze. Auch der Export kommt immer mehr in Schwung. Knapp ein Viertel der Unternehmen rechnet in den nächsten drei Monaten mit Umsatzzuwächsen. Insbesondere die guten Konjunkturentwicklungen in den EU-Staaten tragen dazu wesentlich bei. Nahezu 50 Prozent der Unternehmen prognostizieren für das zweite Quartal allerdings höhere Rohstoffpreise.

Die IK-Befragung zeigt auch, dass auf der Kundenseite das Thema Recycling immer wichtiger wird. Dies betrifft insbesondere den Einsatz von Recyclingmaterial in Verpackungen. Daneben interessieren sich die Kunden mittlerweile immer stärker für den Einsatz von Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen. Die Themen Marine Litter sowie die EU-Plastics Strategy spielen dagegen auf Kundenseite zur Zeit nur eine untergeordnete Rolle.

Aus Sicht von IK-Hauptgeschäftsführer Ulf Kelterborn könnte der Einsatz von Recyclingmaterial bei Verpackungen, insbesondere im Non-Food-Bereich, stärker forciert werden: „Die öffentlichen Bekenntnisse vieler Kundenindustrien mehr Rezyklate in Verpackungen einzusetzen sind bisher nur in wenigen Fällen umgesetzt worden. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der politischen Forderungen der EU-Plastics Strategy wäre eine deutliche Zunahme des Rezyklatanteils in den unterschiedlichen Verpackungssegmenten wünschenswert.“