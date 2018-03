Erster akkubetriebener Minibagger

Auf der diesjährigen Intermat will Wacker Neuson erstmals einen vollelektrischen und akkubetriebenen Minibagger zeigen.

Der EZ17e soll kraftstoffbetriebenen Minibaggern leistungstechnisch und in der Handhabung in nichts nachstehen. Er soll dank eines intelligenten Lademanagements batteriebetrieben eingesetzt oder am Netz angeschlossen betrieben und währenddessen sogar geladen werden können.

Der EZ17e wird laut Unternehmen mit neuester Lithium-Ionen Technologie betrieben, die bereits seit Jahren von Wacker Neuson eingesetzt wird. Damit bleibe der vollelektrische Bagger einen ganzen Arbeitstag einsatzbereit. Eine Haushaltssteckdose (110-230V) reiche aus, um den Akku über Nacht aufzuladen, die Schnellladung über Starkstrom in vier Stunden sei ebenso möglich.