IFAT: beschleunigte Prozesse

Das Unternehmen wird auf der Messe eine breite Palette an Neuheiten und Verbesserungen rund um Flottenmanagement, Online-Portale/-Shops und mobile Anwendungen präsentieren. Ebenso neu sind drei neue Features der IT-Komplettlösung rona:contec, so das Unternehmen: Neben Optimierungen des elektronischen Datenaustauschs zwischen Systemen und Plattformen, können die Messebesucher auch das Reklamations­management sowie die Lieferplanung mittels Kontrakt-Cockpit erstmals in Augenschein nehmen.

Das auf Abfall- und Recycling-Unternehmen ausgerichtete Flottenmanage­ment-System rona:ecofleet weist ein neues Dashboard zur optimierten Fuhrparksteuerung und eine kartenunterstützte interaktive Disposition auf sowie die Möglichkeiten zur Anbindung von On-Board-Waagen an Bordrechner und zum Download digitaler Tachometerdaten.

Mit der App rona:mobile lassen sich Lieferscheine papierlos und mobil abwickeln sowie Abläufe im Hof und im Außendienst automatisieren. Mit der Ergänzung mobile:aloa biete die mobile Anwendung neben einem neuen, intuitiven Design nun auch eine Möglichkeit zur Streckenoptimierung und zum flexiblen Einsatz des Fahrpersonals. Denn damit lassen sich Regeltouren aufzeichnen, optimieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder nachfahren. Ersatzfahrer könnten auf diese Weise durch Abbiegeansagen, Hinweissymbole zu Gefahrenstellen und hilfreichen Zusatzinformationen zu Sammelstellen optimal unterstützt werden. mobile:aloa ist eine gemeinsame Entwicklung von rona:systems und der Infeo GmbH, Dornbirn (A).