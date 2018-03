Jubiläumsjahr für Roither Maschinenbau

Roither Maschinenbau wurde 1953 als Schlossereibetrieb durch Franz Roither Senior gegründet. 1973 wurde die erste Ballenpresse unter dem Markennamen Austropressen produziert. Es folgten rasch die Entwicklung praxisorientierter Pressenserien und der Aufbau eines europaweiten Vertriebsnetzes. 1999 hatte dies eine Verdoppelung der Produktionsfläche und eine Exporterweiterung auf über 40 Länder weltweit zur Folge. Auch in den Jahren 2007 und 2017 kam es zum Bau zusätzlicher Produktionshallen und einer Erweiterung der Produktionsfläche.

Zu den neuen Produkten des Unternehmens gehört die APK-ES. Der Pressdruckbereich der Maschine liegt laut Hersteller zwischen 60 und 135 Tonnen. Durch neue, patentierte Lösungen an den Binde- und Schneidesystemen sollen sich Kreuzbindungen selbst bei schwierigeren Materialien wie PET-Flaschen oder Getränkedosen erübrigen. Die Energieeffizienz soll durch zwei getrennte Hydraulikpumpen und eine spezielle Steuerung der APK Kanalballenpresse gesichert werden. Mit dieser intelligenten Schaltung soll die volle Leistung nur bei Bedarf abgerufen werden, was eine Stromersparnis von bis zu 40 % bedeute.

Zu sehen sein werden die Austropressen auch auf der IFAT in Halle A5 am Stand 115/214. Dort will das Unternehmen unter anderem die vollautomatische APK-ES Kanalballenpresse und die neu konstruierte vertikale Pressenserie APV easyline zeigen.