Flexibles Regal-System für die Lagerung von Altfahrzeugen

Der spanische Autoverwerter Desguace Alarcón habe Herstellerangaben zufolge seine Kapazitäten für die Lagerung von Altfahrzeugen mit Kragarmregalen von Ohra erweitert. 40 Regale im Außenlager, auf denen jeweils sechs bis zu 1.600 Kilogramm schwere Pkw gelagert werden können, bieten nun Platz für ein weiteres Wachstum des Unternehmens.

Alle tragenden Elemente der Regale sind aus vollwandigem, warmgewalztem Stahl gefertigt – mit entsprechenden Vorteilen bei Tragfähigkeit und Stabilität, heißt es vonseiten des Unternehmens. Die Flexibilität der eingehängten Kragarme vereinfache die Montage, zudem lasse sich die Fachhöhe jederzeit nach Bedarf anpassen. Außerdem geben sie bei Stößen nach und vermeiden so Schäden am Regal und an den eingelagerten Fahrzeugen, gibt das in Kerpen ansässige Unternehmen für Lager- und Regalsysteme bekannt.

Bei vielen Autoverwertern werden auch heute noch die Altfahrzeuge zur Lagerung einfach übereinander gestapelt, so Ohra. Das bedeute nicht nur ein erhöhtes Risiko bezüglich der Arbeitssicherheit, sondern mache auch den gezielten Zugriff auf ein bestimmtes Fahrzeug unmöglich. Bei den Kragarmregalen von Ohra werden die Pkw auf drei Ebenen auf jeweils zwei 1.800 Millimeter langen Kragarmen abgesetzt. So könne jederzeit ohne Umstapeln auf jedes Fahrzeug zugegriffen werden, auch wenn es ganz unten positioniert ist.

Ein wichtiger Grund für Desguace Alarcón, Regale des europäischen Marktführers für Kragarmregale einzusetzen, wäre die Stabilität und Qualität der Konstruktion gewesen: Alle tragenden Elemente sind aus vollwandigem, warmgewalztem Stahl gefertigt. Das sei die Basis für die hohe Tragfähigkeit der Regale und sorge für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag – denn im Gegensatz zu aus Blechprofilen gefertigten Bauteilen böten vollwandige Stahlprofile Schutz vor Einknicken bei Remplern.

Ein Highlight des Regalsystems sei für Desguace Alarcón zudem, dass die einzelnen Arme in einem 100-Millimeter-Raster in die Regalständer eingehängt und nicht verschraubt werden. Das vereinfache zum einen die Montage, zum anderen könnten die Kragarme auch nachträglich schnell und ganz ohne Werkzeug an sich ändernde Anforderungen bezüglich der Fachhöhe angepasst werden.