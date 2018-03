Firmenzuwachs bei der Buhck-Gruppe

Thomas Buhck, geschäftsführender Gesellschafter der Buhck-Gruppe, begrüßte den jüngsten Zuwachs zur Unternehmensgruppe: „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem Ehepaar Nieder und seinem Team unsere Präsenz in der Region stärken können und noch näher an unseren Kunden sind.“

Im Jahr 1990 gründeten Frank und Elke Nieder den Nieder Containerdienst, mit einem geliehenen Lkw als Startkapital. Mit diesem begannen sie ihre Containerfahrten und erweiterten ihren Betrieb nach kurzer Zeit um einen eigenen Schrottplatz. Zusätzlich folgte schnell der Auftrag des Landkreises für die Entsorgung des anfallenden Grünschnitts. „Wir lieben unsere Arbeit und genau deshalb wollten wir unser Unternehmen und unsere Kunden in guten Händen wissen, wenn wir in einigen Jahren in Rente gehen“, berichtet Elke Nieder. „Nach kurzer Überlegung fiel uns ein, wie wir vor einiger Zeit ‚im Regen standen‘ und die Buhck-Gruppe uns den Regenschirm hielt, anstatt ihn uns wegzunehmen. So etwas merkt man sich.“

„Die Nieders traten im letzten Jahr an uns heran und erzählten uns von ihren persönlichen Zukunftsplänen. Sie betonten damals schon, wie wichtig ihnen ein sanfter Übergang für ihre Kunden ist“, erläutert Jens Göhner, der neue Geschäftsführer von Nieder Containerdienst. „Gemeinsam fanden wir eine Lösung die Kunden aufzufangen und zusätzlich die zwei Lkws, 80 Container und drei Mitarbeiter bei uns zu integrieren.“