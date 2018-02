IFAT: Zeppelin zeigt Messeneuheiten

Dabei erfülle jeder der Umschlagbagger eine andere Einsatzanforderung, was durch verschiedene Unterwagen-, Ausleger- und Stiel-kombinationen zum Ausdruck komme. So eigne sich etwa der MH 3022 mit seinem 2,55 Meter breiten Unterwagen und reduzierter Arbeitshöhe vor allem für den Einsatz in Hallen, beengtem Arbeitsumfeld oder wenn überwiegend Material mit geringer Dichte umgeschlagen wird. Für den MH3024 und MH3026 stehen zwei Unterwagenbreiten mit 2,75 oder 2,99 Meter zur Verfügung, die ein hohes Maß an Standsicherheit und Traglast gestatten.

Grundsätzlich seien alle MH-Maschinen mit Umschlagausleger oder optional mit Verstellausleger, sowie geradem oder gekröpftem Greifer- /Kranstiel lieferbar. Zwei zusätzliche gekröpfte Stiele, 4,5 Meter lang für den MH3022 und 5,5 Meter lang für den MH3026, erlauben nicht nur optimierten Greifereinsatz: Beide begrenzen die Transporthöhe der Maschine auf 3,60 Meter, dadurch könne die Demontage und der separate Transport des Stiels entfallen, ein wichtiger Zeit- und Kostenfaktor, so das Unternehmen, wenn der Umschlagbagger öfter transportiert wird. Weil der Umschlag in der Regel in einer Arbeitsumgebung mit hohem Staubanteil erfolgt, sind die Umschlagbagger mit einem speziellen Umkehrlüfter mit Vibrationsgitter ausgerüstet.

Halle C5, Stand 139/238

VDMA-Praxistage, Freigelände