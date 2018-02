Rockster-Lösung für Verarbeitung von Bleierz

Die P.B. Mining Company in Tansania wählte die "2-in-1"-Anlage zur Zerkleinerung des äußerst abrasiven Gesteins.

Die P.B. Mining Company Ltd. wurde im Jahr 2014 gegründet und ist spezialisiert auf die Erforschung und Verarbeitung von Bleiglanz auch Galenit genannt. Galenit ist die natürliche Mineralform von Bleisulfid. Es ist das wichtigste Bleierz und enthält in der Regel etwa 1 bis 2 Prozent Silber als Nebenprodukt. Wegen seines niedrigen Schmelzpunktes ist es relativ einfach durch Einschmelzen zu extrahieren und lässt sich so rasch weiterverarbeiten.

Das Bergbauunternehmen hat viele Standorte in der Mbeya-Region in der Vereinigten Republik Tansania, verteilt auf einem Territorium von etwa 80 Quadratkilometern. Die Abbauarbeiten werden sowohl durch Baggeraushub als auch durch Bohrungen oder Errichtung von Gräben durchgeführt.

Abbau und Zerkleinerung des Gesteins

Einer der aktuellen Ausgrabungsstandorte liegt in der Nähe von Chunya (Mbeya Region, Tansania). Im Mai 2017 wurde nach Angaben von Rockster mit der Ausgrabung der oberen Erdschichten und der Entnahme der ersten Erzproben zur Analyse begonnen. Nach den positiven Ergebnissen der geologischen Untersuchungen konnte die P. B. Mining Company mit den umfangreichen Abbauarbeiten beginnen.

Dafür wird der Rockster-R800-Backenbrecher eingesetzt, er bricht das Galenit auf eine Korngröße von 0 bis 40 Millimeter, heißt es weiter. Zur 100%igen Definition dieser Endmaterialgröße werde der Brecher mit Siebbox RS83 und Rückführband RB75 eingesetzt, so werde jegliches Überkorn erneut gebrochen. Danach wird das Herzstück, die Brecheinheit, ausgetauscht und das Bleierz mit dem Prallbrecher R900 auf eine Materialgröße von 0 bis 5 Millimeter gebrochen. Dieses Material wird an ein Unternehmen geschickt welches die Extraktion durchführt, um reines Erz zu erhalten. Dieses Erz wird dann zur Herstellung von Konzentraten auf Basis von polymetallischen Erzen verwendet.

Einsparung von Anschaffungs-, Verschleiß- und Transportkosten

Rockster-Vertreter Maksim Perminov übergab die Anlage und schulte den Kunden in Tansania. „Nachdem ich die Anforderungen der P. B. Mining Company analysiert hatte war mir sicher, dass das Rockster Duplex-System die absolut beste Lösung sein würde, um die gewünschte Endkornqualität mit möglichst geringen Kosten zu produzieren. Die Gleichmäßigkeit des gebrochenen Bleierzes ist sehr wichtig für das Unternehmen. Da der Galenit-Stein eine sehr hohe Abrasivität aufweist und somit hohen Verschleiß verursacht, ist das Vorbrechen mit dem Backenbrecher erforderlich, um diese Abnutzung sehr gering zu halten“, erklärt Perminov.

Die P. B. Mining Company sei sehr zufrieden mit ihrer „2-in-1“-Brechanlage. Es sei das richtige System für sie, um das optimale 0-bis-5-Millimeter-Endkorn zu erhalten, ohne dass zwei separate Brecher gekauft, gewartet und transportiert werden müssen. Durch den Einsatz des Backenbrechers als Vorbrecher sparen sie Verschleiß- und Wartungskosten. Darüber hinaus garantiere der im zweiten Schritt eingesetzte Prallbrecher die beste Materialform und -qualität, sodass das gewonnene Galenit auf die ökologischste und kosteneffizienteste Weise zerkleinert werden könne.